СМИ: чиновники в ЕС готовятся к возможному поражению Байдена на выборах

«Между ЕС и нынешней администрацией США существует беспрецедентно тесное сотрудничество и координация… ЕС осознает, что это (сотрудничество) не является данностью, и такой подход может измениться, когда в Белом доме появится кто-то вроде (экс-президента США Дональда) Трампа», — сказал чиновник ЕС телеканалу.
Главный аналитик Института Милкена Кевин Клоуден заявил телеканалу, что ЕС и США ждут сложные отношения, если президентское кресло займет кандидат от Республиканской партии.
«Европейцы опасаются, что США прекратят поддержку (Украины)», — добавил Клоуден, отметив, что речь идет как о военной, так и о финансовой помощи.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса телекомпании NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы его кандидатуру, если бы ее праймериз проводились сейчас.
Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы «доделать начатое», и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.