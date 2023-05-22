Исследование: хотят ли россияне вернуть «пионеров» 19 мая отмечается День пионерии, но как относятся к празднику современные жители России?
Фоторепортажи
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
10Праздничный салют в честь Дня Победы
Главное
Спецоперация на Украине
15:13 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: чиновники в ЕС готовятся к возможному поражению Байдена на выборах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Чиновники Евросоюза готовятся к тому, что нынешний американский лидер Джо Байден может не выиграть на президентских выборах в США в 2024 году, а новый глава государства изменит подход к отношениям с ЕС, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Между ЕС и нынешней администрацией США существует беспрецедентно тесное сотрудничество и координация… ЕС осознает, что это (сотрудничество) не является данностью, и такой подход может измениться, когда в Белом доме появится кто-то вроде (экс-президента США Дональда) Трампа», — сказал чиновник ЕС телеканалу.

Главный аналитик Института Милкена Кевин Клоуден заявил телеканалу, что ЕС и США ждут сложные отношения, если президентское кресло займет кандидат от Республиканской партии.

«Европейцы опасаются, что США прекратят поддержку (Украины)», — добавил Клоуден, отметив, что речь идет как о военной, так и о финансовой помощи.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса телекомпании NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы его кандидатуру, если бы ее праймериз проводились сейчас.

Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы «доделать начатое», и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США объяснили, что произошло при попытке Patriot перехватить 'Кинжал'
'Готовят смену режима'. На что решился ЕС ради Украины
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС