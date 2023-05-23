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07:03 (мск), источник: © РИА Новости

Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой из-за Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за вопроса банка OTP и блокировки помощи Украине, написал обозреватель Politico Якопо Баригацци.

Источник: AP 2022

«По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине», — говорится в статье.

По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить дополнительную военную помощь ЕС Киеву. Она также процитировала некие «неуточненные сообщения» о венгерском банке OTP, уличив его в нарушении международного права, сообщил обозреватель.

Будапешт отверг обвинения и назвал отчеты неверными, рассказал Баригацци.

В понедельник Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины до тех пор, пока OTP фигурирует в списке «спонсоров войны».

Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло венгерскую банковскую группу в этот перечень из-за якобы имевшего место льготного кредитования российских военных.

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