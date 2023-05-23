13:20 (мск), источник: RTVi
СМИ рассказали, кто спасет Европу от «оружейного голода»
Южная Корея осваивает европейский рынок вооружений — западные поставки танков, артиллерии и боеприпасов Киеву привели к росту спроса на вооружение в странах НАТО.
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Например, не обладающие мощным ВПК Польша или Румыния предпочитают вооружению из ФРГ или США более доступную продукцию из Южной Кореи. Цели Сеула амбициозны — за счет последствий украинского конфликта он хочет стать четвертым крупнейшим поставщиком вооружений в мире.
Ведущий южнокорейский производитель боеприпасов — компания Poongsan Corporation — наращивает поставки военной продукции в Европу, сообщает японская газета Asia Nikkei. Восточноевропейские страны НАТО, в особенности Польша, передали большую часть собственных запасов Украине, что привело к опустошению польских складов и резкому повышению спроса на боеприпасы. Южнокорейский военно-промышленный комплекс, ранее не занимавший первые позиции на европейском рынке, посчитал это возможностью увеличить собственные доходы.
Poongsan — корейские конгломерат, производящий материалы и продукты переработки меди и медных сплавов. Также компания занимается производством боеприпасов и порохов — для этого она построила отдельное оборонное предприятие. На оборонное подразделение фирмы приходится почти 30% продаж.
Компания производит широкую номенклатуру боеприпасов — от стрелкового калибра 5,56 мм до гаубичных снарядов калибра 155-мм — именно он используется большинством гаубиц, произведенных странами НАТО.
В Poongsan сообщили Asia Nikkei, что Европа — пока не ключевое направление экспорта боеприпасов. Основные покупатели фирмы — это США и страны Ближнего Востока.
В начале мая 2023 года компания Poongsan заявила о росте экспорта оборонной продукции, производимой конгломератом, на 66,9% за первый квартал этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем поставок составил $111 млн, что повысило операционную прибыль Poongsan за тот же срок на 19,5%, передает издание Asia Nikkei. В результате за прошедший год акции компании выросли на 40,6%.
По словам профессора Высшей школы передовой оборонной инженерии Чанвонского национального университета Ким Хо Суна, Poongsan обладает высокой конкурентоспособностью в сфере экспорта боеприпасов. Ее продукция обладает тем же калибром, что боеприпасы НАТО, при этом компании удалось сохранить качество при дешевой цене по сравнению с аналогами, сказал эксперт в беседе с Asia Nikkei.
Южнокорейские военно-промышленный комплекс поставляет в Европу не только боеприпасы — популярностью пользуются самоходные артиллерийские установки (САУ) К9 Thunder и основные боевые танки (ОБТ) K2 Black Panther.
K9 Thunder — 155-мм САУ южнокорейского производства, производимая компанией Hanwha Aerospace. Помимо корейской, существует еще три версии гаубицы:
Финляндия, Норвегия и Эстония отдельно ведут переговоры с корейцами с 2017 года. В 2022 году страны решили увеличить объемы закупок — всего государства ожидают поставок 101, 28 и 36 гаубиц соответственно. Также ведутся переговоры с Румынией и Великобританией.
В июле 2022 польская Polish Armaments Group и Hanwha Defense подписали соглашение о поставках 672 единиц шасси, которые будут использоваться при производстве польской САУ Krab. В августе того же года Польша дополнительно приобрела 212 САУ K9A1s стоимостью $2,4 млрд. Контракт должен быть выполнен к 30 сентября 2026 года.
Это ОБТ производства Hyundai Motors, принятый на вооружение в 2014 году. По мнению некоторых экспертов, модель считается «единственным танком четвертого поколения». При разработке ставилась задача совместить технологии автоматического сопровождения целей, автоматического заряжания и другого современного программного обеспечения. K2 вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой CN08 длиной в 55 калибров с автоматом заряжания, обеспечивающим скорострельность до 10 выстрелов в минуту.
31 марта 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании совместного предприятия с южнокорейской Hyundai Motors на территории Польши.
Помимо танков и гаубиц, Польша также закупает у Сеула истребители и реактивные системы залпового огня. По итогу 2022 года южнокорейский экспорт ВПК вырос на 140% в годовом выражении и достиг рекордных $17,3 млрд — при этом более $12,4 млрд от общей суммы пришлось на контракты, заключенные с Варшавой.
Рост экспортной выручки постепенно позволит прийти к цели, обозначенной президентом страны Юн Сок Ёлем в августе 2022 года — стать одним из ведущих экспортеров оружия. Сеул хочет занять четвертое место после США, России и Франции.
Приобретение корейских САУ и танков выигрышно для южнокорейского ВПК вдвойне, так как вслед за техникой идет закупка боеприпасов под технику, зачастую из той же страны-экспортера. Так, в январе 2023 года компания Poongsan подписала контракты с Hanwa Aerospace и Hyundai Rotem о поставке боеприпасов для производимых компаниями САУ и танков — суммы по контрактам составили $133,5 млн и $230 млн соответственно.
Южная Корея продолжает поддерживать Киев гуманитарной помощью, но пока отказывается от поставок летального вооружения, вопреки давлению со стороны Вашингтона.
17 мая 2023 года Сеул пообещал Киеву пакет финансовой помощи в размере $130 млн — в виде пожертвований и кредитов. В апреле 2023 года Сеул заявил, при каких условиях возможны поставки вооружений — только в случае возникновения ситуации, «с которой международное сообщество не сможет мириться. “Например, в случае масштабных нападений на мирное население, кровавой расправы или серьезных нарушений законов войны нам будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи”, — отметил президент Юн Сок Ёль.
Администрации программ оборонных закупок, находящаяся в подчинении у министерства национальной обороны страны, определяет требования к лицензированию реэкспорта. «Некоторые требования к лицензированию реэкспорта можно снять с помощью административных или регулирующих мер, но для более существенных изменений потребуются законодательные корректировки», сказал Washington Post научный сотрудник Асанского института политических исследований в Южной Корее Го Мён Хён.
Для реэкспорта летального оружия на Украину потребуется разрешение правительства Южной Кореи, что маловероятно, считает Го Мён Хён.
Сеул опасается потепления отношений России с главным противником Южной Кореи — КНДР, что может случиться, если Сеул начнет поддерживать Киев вооружениями.
По мнению Го Мён Хо, Сеул беспокоится, что при таком раскладе Россия начнет поддерживать КНРД с помощью передачи передовых военных технологий.
Андрей Федотов