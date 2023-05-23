ДРГ под Белгородом и слияние управлений администрации президента. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Утром Путин подписал указы о слиянии двух управлений администрации президента (АП) — по вопросам противодействия коррупции и по вопросам госслужбы и кадров. «Кадровая служба и антикоррупционная деятельность — это те процессы, которые сейчас идут рука об руку».
В связи с объединением двух подразделений будет уточняться кадровый состав, у экс-главы управления по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова, скорее всего, «будет другая должность» в АП. Будут ли аналогичные слияния в региональных структурах, «зависит от главы региона».
У президента несколько рабочих встреч, в том числе международная — с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.
«Это вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий».
Со стороны губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова «идут доклады, но в данном случае это тема для комментариев наших специальных служб».
«Специального [совещания с членами Совета безопасности президент] не собирается проводить. На этой неделе, наверное, ближе к концу совещание регулярное состоится».
«По защитным характеристикам разных конструкций [для защиты границы, которые были установлены в Белгородской области] и так далее — это все же не к нам вопрос».
«По срокам — это не нам судить».
«Очевидно, что продолжается по возрастающей спираль по обеспечению [Украины] различными более совершенными системами вооружения». «Это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте».
«Этим вопросом (допуска представителей Госдепартамента США к арестованному за шпионаж репортеру The Wall Street Journal — прим. ТАСС) мы не занимаемся».
«Мы выражаем соболезнования его родным и близким, его супруге». «Мы надеемся, что уже в должном порядке будет установлена причина смерти».