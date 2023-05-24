Украинские диверсанты, работа спецслужб и состояние «Троицы». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
У президента РФ Владимира Путина идут непубличные рабочие встречи, «день напряженный».
Утром глава государства телеграммой поздравил с днем тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не исключена и личная встреча.
В 16:00 мск в «Зарядье» начнется пленарное заседание Евразийского экономического форума. Модерировать его будет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Среди участников — глав государств — Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров.
Затем у Путина с коллегами по ЕАЭС ожидается неформальная встреча.
«Для нас не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение ВСУ». «Не секрет, что эта техника используется против наших военных».
«Растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в этот конфликт (на Украине — прим. ТАСС)».
«Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу». «В рамках специальной военной операции ведется очень сложная и напряженная работа». В рамках СВО «постоянно возникают вопросы, которые [в том числе и силовикам] задаются и на которые получаются ответы».
В Кремле негативно реагируют на заявления Киева о намерении дестабилизировать обстановку в приграничных российских регионах.
Кремль не видит в случае с обвиняемыми в шпионаже учеными никаких тенденций их работы в пользу Китая. «Я не делал бы вывод о каких-то тенденциях». «Наши соответствующие спецслужбы, естественно, выполняют свою функцию».
Кремль будет выяснять у экспертов подробности, касающиеся возможности передачи иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви, поскольку «тема очень серьезная». «Будем выяснять детали».