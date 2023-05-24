В Кремле прокомментировали слова Гладкова о «вопросах к Минобороны»

«В рамках специальной военной операции ведется очень сложная, напряженная работа. В рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация», — сказал он.
Комментируя угрозы секретаря СНБО Алексея Данилова о возможности повторения диверсий в других российских регионах, включая Курскую, Брянскую и Воронежскую области, Песков подчеркнул, что к подобным заявлениям в Кремле относятся негативно.
На вопрос журналиста о принятии мер по недопущению таких атак он ответил, что сейчас российские военные и пограничники продолжают свою работу.
Для Москвы не секрет, что ВСУ поступает «все больше и больше техники», отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос об использовании диверсантами при нападении на Белгородскую область западной техники. Он добавил, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в конфликт. По словам Пескова, в Кремле делают соответствующие выводы.
23 мая во время прямого эфира на странице во «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос о причинах проникновения украинских диверсантов в регион, заявил, что у него «еще больше вопросов к Минобороны», чем у жителей области.
При этом глава региона отказался комментировать работу оборонного ведомства, заявив, что это «неправильно».
Гладков добавил, что обеспечение безопасности жителей Белгородской области является главной задачей силовых структур. Он также отметил, что необходимо «делать выводы, исходя из тех ошибок, которые были допущены».
22 мая диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ напала на Белгородскую область. Власти региона ввели режим контртеррористической операции, на следующий день его сняли. В результате происшествия погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения.
Минобороны РФ связало инцидент с поражением ВСУ в Артемовске. В ходе проведения КТО украинская ДРГ была ликвидирована и разгромлена. В результате было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов, уточнили в ведомстве.
Накануне, 23 мая, в Кремле заявили что проникшие на территорию России члены украинской ДРГ являются украинскими боевиками. Песков не стал раскрывать число диверсантов и их личности. Он также подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться, чтобы «в дальнейшем не допускать подобных проникновений» и остановить деятельность украинских боевиков против России.
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