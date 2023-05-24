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14:45 (мск), источник: Ведомости

Совфед поддержал денонсацию Договора об обычных вооружениях в Европе

Совет Федерации одобрил 24 мая внесенный президентом законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Источник: РИА "Новости"

«Решение принято единогласно», — сообщил Telegram-канал Совфеда.

Документ был внесен 10 мая, уже 16 мая депутаты Госдумы единогласно приняли его. Вместе с денонсацией ДОВСЕ прекращается и действие ряда связанных с ним международных договоров. Председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя принятие законопроекта, заявил, что США и ЕС, подвигая НАТО на восток, уничтожили глобальную систему обеспечения безопасности. Сейчас же Запад, накачивая Украину оружием, продолжает дестабилизировать обстановку в мире и провоцирует глобальную катастрофу, считает он.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в тот же день заявил об утрате этим договором актуальности еще в 2007 г. По его словам, планируется «максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения».

В 2007 г. Россия приостановила участие в ДОВСЕ. В договоре идет речь об ограничении пяти категорий вооружений и техники: танков, боевых бронированных машин, артиллерии калибром более 100 мм, боевых самолетов и ударных вертолетов. Документ предусматривает обмен информацией и широкую инспекционную деятельность в странах-участницах.

Договор был подписан СССР и европейскими странами еще в 1990 г., до окончательного распада Организации Варшавского договора (ОВД), и учитывал баланс обычных вооружений между двумя блоками.

После развала ОВД возник вопрос об адаптации ДОВСЕ в соответствии с новыми реалиями, особенно актуальными после расширения НАТО на восток. К 1999 г. был подготовлен вариант так называемого адаптированного ДОВСЕ, который повышал потолки «фланговых ограничений» обычных вооружений для России. В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока «страны НАТО не начнут добросовестно выполнять этот документ».

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