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00:29 (мск), источник: Известия

Премьер-министр Армении Пашинян прибыл с визитом в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 24 мая, прибыл в Москву для участия в очередном заседании Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в аэропорту Внуково Пашиняна и его супругу, Анну Акопян, встретил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Согласно имеющейся информации, в рамках заседания 25 мая состоится встреча армянского премьера с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, запланированы переговоры в трехстороннем формате, к которым присоединится президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стран-наблюдателей будет обсуждаться реализация совместных проектов, вопросы международной деятельности, а также расширение торгово-экономических связей.

Предыдущее заседание совета прошло в Бишкеке в декабре 2022 года. Тогда, в частности, было принято решение о создании нового формата финансирования проектов промышленной кооперации. Кроме того, главы государств ЕАЭС утвердили Основные направления международной деятельности объединения на 2023 год.

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