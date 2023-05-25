Премьер-министр Армении Пашинян прибыл с визитом в Москву

Отмечается, что в аэропорту Внуково Пашиняна и его супругу, Анну Акопян, встретил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Согласно имеющейся информации, в рамках заседания 25 мая состоится встреча армянского премьера с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, запланированы переговоры в трехстороннем формате, к которым присоединится президент Азербайджана Ильхам Алиев.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стран-наблюдателей будет обсуждаться реализация совместных проектов, вопросы международной деятельности, а также расширение торгово-экономических связей.
Предыдущее заседание совета прошло в Бишкеке в декабре 2022 года. Тогда, в частности, было принято решение о создании нового формата финансирования проектов промышленной кооперации. Кроме того, главы государств ЕАЭС утвердили Основные направления международной деятельности объединения на 2023 год.