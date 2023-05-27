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12:56 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ предупредил об ответных мерах на санкции Японии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия оценивает возможное воздействие очередных санкций Токио на национальную безопасность и экономику и не оставит их без ответа. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ о новых антироссийских действиях Японии.

Источник: РИА "Новости"

«Обратили внимание на обнародованный 26 мая 20-й пакет санкционных мер администрации Фумио Кисиды в отношении России, а также российских физических и юридических лиц, — отметили в министерстве. — Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций». РФ, как указали в МИД, «продолжает следить за практической реализацией таких шагов и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику».

«В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа», — подчеркивается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что зафиксировали также очередные попытки японского правительства в лице генсекретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно обвинить РФ в «ядерном шантаже».

«Стремление приписать России отсутствующие намерения применить ядерное оружие в связи с событиями на Украине — не более чем циничные, нечистоплотные спекуляции, — добавили в МИД РФ. — Никаких изменений в наших подходах к этому вопросу не происходило». «Призываем Токио проявить аналогичную “озабоченность” в отношении уже размещенного в Европе ядерного оружия США», — заключили в дипведомстве.

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