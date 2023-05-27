МИД РФ предупредил об ответных мерах на санкции Японии

«Обратили внимание на обнародованный 26 мая 20-й пакет санкционных мер администрации Фумио Кисиды в отношении России, а также российских физических и юридических лиц, — отметили в министерстве. — Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций». РФ, как указали в МИД, «продолжает следить за практической реализацией таких шагов и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику».
«В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа», — подчеркивается в сообщении.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что зафиксировали также очередные попытки японского правительства в лице генсекретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно обвинить РФ в «ядерном шантаже».
«Стремление приписать России отсутствующие намерения применить ядерное оружие в связи с событиями на Украине — не более чем циничные, нечистоплотные спекуляции, — добавили в МИД РФ. — Никаких изменений в наших подходах к этому вопросу не происходило». «Призываем Токио проявить аналогичную “озабоченность” в отношении уже размещенного в Европе ядерного оружия США», — заключили в дипведомстве.