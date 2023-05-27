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20:02 (мск), источник: Ведомости

Санду заявила о непопулярности идеи объединения с Румынией среди граждан Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду признала низкий уровень поддержки идеи объединения страны с Румынией среди граждан. Об этом она заявила в интервью порталу Geopolitique.

Источник: AP 2022

«Поддержка объединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно», — сказала президент (цитата по ТАСС). При этом, по словам Санду, порядка 1 млн человек приняли гражданство Румынии.

Из-за такой низкой поддержки Молдавия сосредоточилась на интеграции с Евросоюзом, добавила президент. «У нас достаточно поддержки, чтобы стать членом ЕС», — уточнила она.

19 мая Санду заверила, что Молдавия выполнит все условия для вступления в Европейский союз к середине 2023 г. Она уточнила, что страна будет готова выполнить их к тому моменту, когда в повестке Совета Европы появятся вопросы о начале переговоров с Молдавией и Украиной по вопросу присоединения к ЕС.

В 2022 г. республика официально получила статус кандидата на вступление в ЕС. С тех пор влияние Евросоюза на страну существенно усилилось, Молдавия начала вводить ограничения в отношении российских СМИ, а также выступать с обвинениями в «дестабилизации» в адрес Москвы. Кроме того, многие представители власти в Молдавии выступают за объединение с Румынией — в стране уже заменили официальное название государственного языка с молдавского на румынский.

В середине марта парламент Молдавии принял поправки в законодательство о переименовании государственного языка с молдавского на румынский. Во время голосования еще в первом чтении депутаты от оппозиции скандировали «позор» и «досрочные выборы». 22 марта Санду, которая имеет и румынское гражданство, сообщила об одобрении переименования госязыка.

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