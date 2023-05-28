Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы по поставкам истребителей Украине

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на Западе также есть разумные люди, которые осознают последствия такой военной помощи. Однако, так или иначе, существует диктаторство со стороны Вашингтона и Лондона — они принуждают своих сателлитов из Евросоюза подчиняться курсу на уничтожение России, добиваться ее ослабления.
«В политологических кругах Запада уже идет разговор о том, чтобы Россию колонизировать, имея в виду расчленение нашей страны. Это игра с огнем», — отметил глава МИД.
В этой связи Лавров выразил надежду, что именно эти разумные люди «будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима», которые западные страны сами и создали.
Продолжая, глава МИД РФ, что слова начальника генштаба США Марка Милли о том, что Украина не вернет утраченные территории — это первый шаг к пониманию реальной обстановки.
27 мая минобороны Украины сообщило, что они нуждаются в 48 истребителях четвертого поколения F-16, чтобы страна могла «выйти на границы 1991 года», имея в виду возвращения всех территорий, который присоединились к России.
Вместе с тем, если раньше поставка F-16, как подчеркнул Зарубин, была некой «запретной темой» и даже не обсуждалась, то теперь, в частности после саммита стран G7 в Хиросиме, этот вопрос «на повестке» у стран Европы.
Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение по поставке Киеву истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность.
Дания и Нидерланды также возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению украинских боевиков пилотированию F-16.
F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.