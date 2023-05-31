Белый дом заявил, что не хочет «войны против Запада» из-за атак Украины

США не хотят эскалации конфликта на Украине и его превращения в «войну против Запада» из-за атак Украины по территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью CNN.
По словам Кирби, Украина заверила США, что не будет использовать передаваемое ей американское оружие для ударов по территории России. «Но когда оно поступает к ним, оно принадлежит им», — добавил он.
Налет беспилотников на Москву и Подмосковье произошел утром 30 мая. Минобороны России сообщило, что пять дронов удалось сбить, а три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. В результате случившегося были незначительно повреждены несколько зданий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, серьезно никто не пострадал. Известно, что беспилотники попали в один дом в Новой Москве, а также в два дома на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Источники РБК сообщили, что обломки дронов также нашли в четырех поселках на Рублевке.
Кремль обвинил в атаке Киев. По словам президента Владимира Путина, нападение стало ответом на удар России по штабу военной разведки Украины. СК после налета дронов завел дело о теракте. В Киеве заявили, что не имеют «прямого отношения» к случившемуся.
После нападения российские власти раскритиковали западные страны за нежелание давать оценку таким атакам.
В частности, посол России Анатолий Антонов заявил, что своим молчанием Вашингтон дает «индульгенцию нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими вооруженными силами».
Как пишет Bloomberg, мнения союзников Киева по поводу произошедшей атаки разделились. В Великобритании заявили, что Украина имеет право защищать себя и для этого «применять военную силу» за пределами своей территории. Франция, в свою очередь, поддерживает право Киева на самооборону, но считает, что переданная ею военная помощь не должна использоваться для атак по России, говорит Bloomberg высокопоставленный французский чиновник. А представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что у Германии «нет собственных выводов про атаки дронов» на Москву. «В сущности, международное право предполагает, что страна [Украина] может защищать себя против нападений», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).