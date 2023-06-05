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09:16 (мск), источник: РБК

Рогов сообщил о масштабной попытке прорыва ВСУ в Запорожье

С раннего утра 5 июня возобновились активные бои в районе Времевского выступа, которые начались накануне, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале. По его словам, украинская сторона «бросила в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

В ночь на 5 июня Минобороны России сообщило о масштабом наступлении ВСУ на южнодонецком направлении, которое удалось отбить силами «Восточной» группировки войск. Украинская сторона потеряла 250 человек, 16 танков и три БМП.

Накануне Рогов сообщил, что украинские войска, в том числе польские наемники, пытались прорвать фронт на запорожском направлении. Они продвинулись на 400 м, но российские силы отбросили их назад, утверждал он. Позже Рогов уточнил, что боевые столкновения в районе Времевского выступа продолжались более восьми часов. Он добавил, что ситуация в регионе «тревожная, но контролируемая».

В начале мая Рогов говорил, что ВСУ скопили в Запорожской области десятки тысяч военных для будущего наступления. К июню, по его словам, украинские военные закончили формирование ударных группировок на запорожском направлении. В середине мая власти региона приняли решение о переселении жителей ряда населенных пунктов из-за участившихся обстрелов.

Киев на протяжении последних нескольких месяцев заявляет о готовящемся контрнаступлении. В конце мая советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что оно уже началось. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о готовности начать наступление «завтра, послезавтра или через неделю».

Украинские власти называли препятствием для начала наступления нехватку вооружения.

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