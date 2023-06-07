Совфед одобрил закон об изъятии загранпаспортов у призванных на службу

Те, кому выезд из страны ограничен из-за призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, обязаны передать паспорт гражданина РФ на хранение в орган, который выдал документ. Передать паспорт необходимо в течение пяти рабочих дней с того момента, как до владельца паспорта донесут решение об ограничении права на выезд. По этим же правилам предусмотрена передача паспорта на хранение уволенных с военной службы в ФСБ на срок до пяти лет со дня увольнения.
По закону паспорт становится недействительным при изменении фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения и пола. Дипломатический или служебный паспорт признается недействительным по этим же причинам, но к ним добавляется невозврат без уважительной причины в течение пяти дней после завершения служебной командировки.
Помимо этого паспорт признается недействительным при прекращении гражданства владельца, отмене решения о приобретении гражданства и установление факта отсутствия гражданства РФ.
11 апреля были приняты поправки, которые предполагают цифровизацию системы воинского учета. Согласно закону, подлежащие призыву на военную службу получают повестки в письменной форме, но они дублируются и в электронном виде.
Гражданам, которые подлежат призыву и получили повестки, со дня, когда повестка считается врученной, в качестве временной меры запрещается выезд из России. Сведения об этом вносятся в Реестр воинского учета, а извещение направляется в личный кабинет на «Госуслугах», в управление ФСБ, МВД.