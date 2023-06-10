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17:43 (мск), источник: РБК

Песков обвинил Запад в попытке «закамуфлировать» нежелание слушать Россию

Обвинения в агрессивности в адрес России — это попытка Запада «закамуфлировать» нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Со стороны Вашингтона, со стороны европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее. Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям», — сказал представитель Кремля. По его словам, Россия говорила об этих озабоченностях «по нарастающей не одно десятилетие».

Так Песков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена и лидеров других западных стран о том, что «если дать Путину победить, то после Украины он пойдет дальше», пишет Зарубин.

Российская сторона неоднократно обвиняла страны НАТО в агрессии в отношении Москвы и «накачивании» Украины оружием. «Агрессивность американского курса нарастает. Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов», — говорил в сентябре 2022 года заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что НАТО пытается расширить свое присутствие вблизи российских границ, поэтому Москва должна быть готова к возможной агрессии. В связи с этим необходимо обеспечивать страну самыми современными вооружениями, добавил он.

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