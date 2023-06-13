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16:47 (мск), источник: Коммерсантъ

WSJ: США вооружат танки Abrams для ВСУ снарядами с обедненным ураном

В администрации президента США Джо Байдена несколько недель обсуждался вопрос оснащения танков Abrams, которые будут поставлены вооруженным силам Украины. Для этих танков в поставках будут снаряды с обедненным ураном, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

По словам одного из источников издания, серьезных препятствий для поставок снарядов с обедненным ураном в администрации США нет. Но несколько чиновников в американском Белом доме обеспокоены, что из-за передачи этих снарядов Вашингтон подвергнут критике, потому что такое оружие представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды, уточняет WSJ.

В марте Великобритания сообщила о планах направить Украине снаряды с обедненным ураном, назвав его стандартным компонентом бронебойных боеприпасов. В НАТО назвали подобные поставки соответствующими международному праву. В Минобороны РФ говорили, что применение таких боеприпасов причинит непоправимый вред здоровью украинских военных и мирного населения. Президент Владимир Путин убежден, что это оружие опасно для окружающей среды. Неодобрение поставок выразили в ООН.

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