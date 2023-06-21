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10:29 (мск), источник: Известия

МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

МИД Китая выразил протест из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом стало известно 21 июня.

Источник: AFP 2022

В ведомстве отметили, что высказывания главы Белого дома крайне безответственны, они нарушили дипломатический этикет и стали открытой провокацией.

Накануне Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. По мнению американского лидера, его китайский коллега был недоволен тем, как разрешился инцидент с воздушным шаром в феврале, поскольку ситуация вышла из-под его контроля.

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