10:29 (мск), источник: Известия
МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине
МИД Китая выразил протест из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом стало известно 21 июня.
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В ведомстве отметили, что высказывания главы Белого дома крайне безответственны, они нарушили дипломатический этикет и стали открытой провокацией.
Накануне Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. По мнению американского лидера, его китайский коллега был недоволен тем, как разрешился инцидент с воздушным шаром в феврале, поскольку ситуация вышла из-под его контроля.