05:06 (мск), источник: ТАСС
Антонов назвал абсурдными спекуляции сенаторов США о возможном применении Россией ТЯО
Подобной риторикой американская элита демонстрирует некомпетентность в стратегической сфере, считает посол РФ в Вашингтоне.
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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Спекуляции американских сенаторов о возможном применении Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) абсурдны, РФ была и остается ответственной ядерной державой. С таким заявлением выступил в четверг посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя подготовленную Сенатом Конгресса резолюцию с призывом приравнять якобы возможное применение Россией ТЯО на Украине к нападению на Организацию Североатлантического договора (НАТО).
«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны. Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере», — убежден он. Дипломат отметил, что Москва размещает ТЯО в Белоруссии на законных основаниях, не нарушив ни одного международного обязательства. «Сделали ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий, размещая ядерные бомбы на территории европейских союзников», — заметил Антонов.
«Внесенный на рассмотрение верхней палаты Конгресса двухпартийный проект резолюции как своего рода ответ на “угрозу”, якобы исходящую от российского ТЯО в Белоруссии, — очередное проявление слепой ненависти к нашей стране. Авторам новой инициативы не терпится еще глубже вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на Украине», — подчеркнул представитель РФ в США.
Посол не сомневается, что такие действия выходят за пределы «очередной безумной инициативы американских сенаторов-русофобов» и являют собой «образчик того, кто действительно ведет линию на прямой глобальный конфликт между Россией и странами НАТО во главе с США». «Провокационные и недальновидные» высказывания американских сенаторов ведут лишь к «эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте», считает он. «Россия была и остается ответственной ядерной державой, которая как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за мир и международную безопасность», — отметил Антонов.
Резолюция Сената.
В четверг сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) сообщил, что в верхней палате Конгресса была подготовлена резолюция, согласно которой, если «Россия или Белоруссия или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине, то такое нападение следовало бы рассматривать как нападение на саму НАТО». Вместе с Грэмом резолюцию, не имеющую обязательной силы, разработал Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут).
Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 9 июня на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко Путин сообщил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как