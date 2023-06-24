Ученые рассчитали, насколько люди сдвинули земную ось Оказалось, что некоторые регионы планеты сдвинулись относительно нее сильнее других.
Фоторепортажи
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Спецоперация на Украине
12:48 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над врагами

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в Telegram-канале сплотиться вокруг президента России Владимира Путина для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать Россию.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства — это сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны», — написал он.

Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по «тыловым частям ЧВК “Вагнер” не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обама сделал важное заявление о Крыме
Признали поражение. Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирМедведев Дмитрий