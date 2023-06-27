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11:29 (мск), источник: © РИА Новости

ЧВК «Вагнер» готовится передать Минобороны тяжелую военную технику

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Идет подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Идет подготовка к передаче ЧВК “Вагнер” тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ», — сообщили в ведомстве.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК «Вагнер» — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

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