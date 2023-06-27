Володин попросил проверить данные о пытавшихся уехать во время мятежа госслужащих

«Просьба председателю комитета по безопасности, вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности, работает на государственной службе, в государственных структурах, акционерных обществах, корпорациях. И предать это гласности», — сказал Володин.
Председатель Госдумы заявил, что «все мы осуждаем тех, в сложный для страны момент покинул ее», и призвал сделать такие действия наказуемыми. По его словам, людям, которые совершили такой «неблаговидный поступок», с государственной службой «не по пути».
Подобный шаг Володин назвал предательством и добавил, что таким людям не место на государственной службе, а также в государственных структурах и корпорациях.
В заключение спикер нижней палаты пристыдил госслужащих, которые пытались уехать из России во время мятежа и призвал принять соответствующие меры в их отношении.
24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город. Бойцы ЧВК во главе с основателем компании Евгением Пригожиным двинулись из зоны спецоперации в сторону Москвы 23 июня после того, как Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.
По словам основателя ЧВК, «Вагнер» не дошел 200 км до Москвы. Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». Бойцы «Вагнера», которые не участвовали в мятеже, смогут заключить контракты с Минобороны, уточнили в Кремле.