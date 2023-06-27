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14:48 (мск), источник: Ведомости

Володин попросил проверить данные о пытавшихся уехать во время мятежа госслужащих

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к председателю думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой проверить, кто из госслужащих во время вооруженного мятежа пытался покинуть Россию.

Источник: РИА "Новости"

«Просьба председателю комитета по безопасности, вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности, работает на государственной службе, в государственных структурах, акционерных обществах, корпорациях. И предать это гласности», — сказал Володин.

Председатель Госдумы заявил, что «все мы осуждаем тех, в сложный для страны момент покинул ее», и призвал сделать такие действия наказуемыми. По его словам, людям, которые совершили такой «неблаговидный поступок», с государственной службой «не по пути».

Подобный шаг Володин назвал предательством и добавил, что таким людям не место на государственной службе, а также в государственных структурах и корпорациях.

В заключение спикер нижней палаты пристыдил госслужащих, которые пытались уехать из России во время мятежа и призвал принять соответствующие меры в их отношении.

24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город. Бойцы ЧВК во главе с основателем компании Евгением Пригожиным двинулись из зоны спецоперации в сторону Москвы 23 июня после того, как Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.

По словам основателя ЧВК, «Вагнер» не дошел 200 км до Москвы. Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». Бойцы «Вагнера», которые не участвовали в мятеже, смогут заключить контракты с Минобороны, уточнили в Кремле.

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