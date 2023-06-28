Швейцария отклонила заявку на продажу 96 танков Leopard Украине

«(Федеральный совет. — Прим. ред.) поставил во главу угла аспекты политики нейтралитета Швейцарии, а также надежность правового государства», — сказано в документе.
В ведомстве назвали запрос несовместимым с действующим законодательством страны.
«Такая продажа, в частности, противоречила бы закону о военном имуществе и привела бы к изменению политики нейтралитета Швейцарии», — добавляется в заявлении.
В совете уточнили, что заявка касалась 96 неэксплуатируемых боевых танков Leopard 1 A5, дислоцированных в Италии, которые должны были быть отремонтированы в Германии, после чего их планировали реэкспортировать на Украину.
В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт произведенного в стране оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Берн, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, неоднократно отклонял запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.
Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.