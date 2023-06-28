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16:23 (мск), источник: © РИА Новости

Швейцария отклонила заявку на продажу 96 танков Leopard Украине

ЖЕНЕВА, 28 июн — РИА Новости. Швейцария отклонила заявку компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию, сообщил Федеральный совет страны на своем сайте.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«(Федеральный совет. — Прим. ред.) поставил во главу угла аспекты политики нейтралитета Швейцарии, а также надежность правового государства», — сказано в документе.

В ведомстве назвали запрос несовместимым с действующим законодательством страны.

«Такая продажа, в частности, противоречила бы закону о военном имуществе и привела бы к изменению политики нейтралитета Швейцарии», — добавляется в заявлении.

В совете уточнили, что заявка касалась 96 неэксплуатируемых боевых танков Leopard 1 A5, дислоцированных в Италии, которые должны были быть отремонтированы в Германии, после чего их планировали реэкспортировать на Украину.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт произведенного в стране оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Берн, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, неоднократно отклонял запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.

Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.

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