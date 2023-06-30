РФ распространила в СБ ООН письмо о призыве Запада Украине не проводить диверсии на ЗАЭС

«Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся безумных инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС», — сказал он.
Постпред РФ при ООН отметил, что провокационные обвинения киевских властей в отношении России по ЗАЭС представляют собой не что иное, как отвлекающий маневр для подготовки осуществления реальной диверсии на станции.
«Очевидная неспособность киевского режима опомниться и перестать угрожать АЭС поднимает крайне серьезную озабоченность в том, что его (Киева — прим. ТАСС) провокационные обвинения против Российской Федерации являются не чем иным, как дымовой завесой, чтобы скрыть приготовления для осуществления реальной аварии на ЗАЭС», — указывается в письме.
Любой инцидент на Запорожской АЭС приведет к ужасным последствиям, возможно, для всего мира, говорится в письме.
«Как мы неоднократно предупреждали, любой инцидент на крупнейшей в Европе атомной электростанции неизбежно повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для соседних стран, включая Республику Беларусь и саму Российскую Федерацию, а также для всего континента и, вероятно, мира», — говорится в письме российского постпреда, имеющемся в распоряжении ТАСС.
Призывы к тому, чтобы в случае любого инцидента на Запорожской ЗАЭС был задействован пункт о коллективной обороне НАТО, могут завершиться непредвиденными последствиями, сказал Небензя.
«Необходимо отметить, что подобные обвинения (Киева в адрес РФ по ЗАЭС — прим. ТАСС) накладываются на дискуссии американских сенаторов относительно резолюции, по которой любое радиационное заражение на Украине могло бы быть предлогом для запуска механизма НАТО по политическому и военному ответу, предусмотренному пятой статьей Вашингтонского договора (о коллективной обороне — прим. ТАСС). Подобный шаг представляет собой очевидную попытку эскалации украинского кризиса до беспрецедентного уровня с непредвиденными последствиями», — указывается в письме.