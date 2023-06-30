Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России

«Постановлением также введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия и другие) сделаны исключения», — рассказали в Минтрансе.
В ведомстве уточнили, что нововведение также не распространится на перевозки в Калининградскую область — для бесперебойного снабжения региона.
Кроме того, правительство продлило до 30 декабря запрет на перевозки грузов фурами из недружественных государств — Великобритании, Северной Ирландии, Украины, Норвегии и стран Евросоюза. При этом для них продолжают действовать исключения. Речь идет о продуктах питания, фармацевтической и косметической продукции, а также о гуманитарных грузах.
С предложением запретить транзит польских фур через Россию, их заправку топливом по розничным ценам, а также установить для них стоимость на уровне Евросоюза выступила в мае Госдума. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, издержки Варшавы могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.
Польша, в свою очередь, с 1 июня закрыла границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Грузовые машины, автомобильные тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы, а также составы транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или России, не смогут пересечь границу с государством до особого распоряжения.
С 10 октября 2022-го правительство ввело запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. Как сообщали в Минтрансе, доставка грузов из недружественных стран ведется с помощью перегрузки товаров или перецепки полуприцепа на российские и белорусские фуры.