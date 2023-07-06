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12:30 (мск), источник: Ведомости

МИД: поставляемое Киеву оружие использовали протестующие во Франции

Оружие, которое Запад поставляет Киеву, применяется протестующими во Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции. То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и непосредственно Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины, как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их же собственному народу», — сказала она.

Захарова уточнила, что, поощряя политику президента Украины Владимира Зеленского, западные политики «открывают ящик Пандоры». По ее словам, национал-радикалы активизировались по всей Европе.

Массовые беспорядки начались во Франции в ночь на 28 июня. По данным МВД, в ходе протестов было задержано 4000 человек, 10% из которых не имеют французского гражданства. 5 июля глава МВД Жеральд Дарманен и премьер-министр Франции Элизабет Борн заявили о нормализации ситуации в стране.

Поводом для протестов стало убийство 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. в пригороде Парижа Нантере. Полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.

В отношении стрелявшего полицейского началось расследование. 29 июня ему было предъявлено обвинение, он находится под предварительным арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.

Справка
Как Франция оказалась на пороге гражданской войны после убийства подростка полицейским?Демонстранты обвиняют правоохранительную систему Франции в расизме и требуют искоренить дискриминацию: они поджигают машины и полицейские участки, нападают на полицейских и чиновников, грабят магазины. Почему гибель подростка вызвала такой резонанс и что делают власти, чтобы остановить погромы, — в материале «Ленты.ру»
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