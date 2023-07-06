МИД: поставляемое Киеву оружие использовали протестующие во Франции

«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции. То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и непосредственно Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины, как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их же собственному народу», — сказала она.
Захарова уточнила, что, поощряя политику президента Украины Владимира Зеленского, западные политики «открывают ящик Пандоры». По ее словам, национал-радикалы активизировались по всей Европе.
Массовые беспорядки начались во Франции в ночь на 28 июня. По данным МВД, в ходе протестов было задержано 4000 человек, 10% из которых не имеют французского гражданства. 5 июля глава МВД Жеральд Дарманен и премьер-министр Франции Элизабет Борн заявили о нормализации ситуации в стране.
Поводом для протестов стало убийство 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. в пригороде Парижа Нантере. Полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.
В отношении стрелявшего полицейского началось расследование. 29 июня ему было предъявлено обвинение, он находится под предварительным арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.