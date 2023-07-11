Шойгу анонсировал ответ России в случае поставки США кассетных бомб Украине

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Как отметил глава Минобороны, украинская сторона так раскрутила и разогрела тему с наступлением, что «треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля».
«Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли “стратегическое” контрнаступление. В итоге с чем они подошли к саммиту НАТО? С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения», — сказал он.
Кроме того, российская армия уничтожила свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе: 17 немецких танков Leopard;12 американских БМП Bradley;21 самолет;пять вертолетов;пять французских колесных танков АМХ;1244 танка и других боевых бронированных машин.
«В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг», — подчеркнул министр.
По словам Шойгу, Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает доклады командования Объединенной группировки, а также отдельных командиров с детальными отчетами по нынешней обстановке.
«Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи», — добавил он.
«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные Силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», — сказал глава оборонного ведомства.
По его словам, у российский войск на вооружении также имеются кассетные бомбы, «они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».
Тем не менее, понимая какую угрозу несет это оружие для мирного населения, Москва всегда воздерживалась и воздерживается от их применения во время спецоперации, подчеркнул Шойгу.