В Госдепе исключили принятие Украины в НАТО при Байдене

«Было бы неправильно принимать Украину, пока она в состоянии [конфликта]. Это означало бы, что США вступили бы в состоянии войны с Россией. Президент Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет при его руководстве», — сказал Миллер, его выступление транслировалось на YouTube-канале Госдепа.
Ранее в этот же день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что участники саммита НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина — НАТО. Столтенберг уточнил, что первое заседание пройдет 12 июля с участием украинского лидера Владимира Зеленского.
Тогда же стало известно, что страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в альянс. По данным СМИ, в окончательной редакции документа указано, что Североатлантический альянс «будет в состоянии направить приглашение» Украине присоединиться к альянсу, «когда согласятся союзники и будут выполнены условия» со стороны Киева.
При этом сам Зеленский возмутился из-за того, что Североатлантический альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил о позиции России о том, что членство Украины в альянсе будет иметь очень негативные последствия.
Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.