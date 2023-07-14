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15:53 (мск), источник: РБК

Власти ЮАР заявили об отказе России заменить Путина Лавровым на саммите

Россия выступила против того, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС возглавил Сергей Лавров, а Индия и Бразилия, в свою очередь, не поддержали идею проведения встречи в Китае. Эти предложения были внесены правительством ЮАР.

Источник: Reuters

Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо президента Владимира Путина возглавил глава МИДа Сергей Лавров. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле в интервью газете Mail & Guardian.

Он отметил, что дискуссии с Путиным по поводу его присутствия продолжаются. «Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», — сказал Машатиле (цитата по Bloomberg).

Индия и Бразилия, в свою очередь, отвергли вариант переноса саммита в Китай, добавил он.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИДа России.

Ранее члены южноафриканского правительства предложили Рамафосе три варианта участия российской делегации. Согласно первому, Путина на саммите будет представлять российский МИД, согласно второму — Путин примет участие во встрече онлайн, согласно третьему — Китай попросят провести встречу у себя.

Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за «незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

В МИД России называли решение суда «ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым». Замглавы ведомства Сергей Рябков выразил уверенность, что ЮАР обеспечит иммунитет Путину в ходе проведения саммита БРИКС.

ЮАР ратифицировала Римский статут (основополагающий документ МУС) и признает его юрисдикцию. Канцелярия главы государства заявляла, что страна не собирается выходить из-под юрисдикции МУС.

Власти ЮАР в мае пообещали, что у участников саммита будет дипломатический иммунитет. Благодаря ему лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания, имеет неприкосновенность и не может быть арестовано или задержано.

При этом источники Bloomberg в МИД ЮАР сообщили, что власти страны рассматривают «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера».

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