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10:04 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские войска активно наступают на Купянском направлении, ситуация для ВСУ тяжелая, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине

«Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении в Харьковской области. Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия <…> Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои», — говорится в публикации.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.

Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, и 1200 единиц техники, в том числе 21 самолет, шесть вертолетов, 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.

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