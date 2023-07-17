Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении

«Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении в Харьковской области. Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия <…> Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои», — говорится в публикации.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, и 1200 единиц техники, в том числе 21 самолет, шесть вертолетов, 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.