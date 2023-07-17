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12:27 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЕС передумали приглашать Зеленского на саммит

Глава Евросовета Шарль Мишель передумал приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейский союз — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), который пройдет 17—18 июля в Брюсселе. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

Источник: Reuters

В материале сказано, что хотя украинский политик прямо просил принять участие в саммите, принимающая сторона в лице Шарля Мишеля решила его не приглашать. Отмечается, что Европа нуждается в союзниках на Глобальном Юге на фоне спецоперации, поэтому на мероприятии Евросоюз нацелен на создание таких связей.

«[ЕС стремится] диверсифицировать цепочки добавочной стоимости и уменьшить чрезмерную зависимость, работая с надежными партнерами», — объяснил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Ранее в Вильнюсе прошел саммит НАТО. На Украине назвали результаты саммита разочаровывающими, поскольку Киев не получил официального приглашения в Североатлантический альянс.

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