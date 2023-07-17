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21:51 (мск), источник: © РИА Новости

Вашингтон призвал продлить зерновую сделку как можно скорее

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. США настаивают, чтобы зерновая сделка была продлена как можно скорее, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен.

Источник: Reuters

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации.

«Этого не должно было произойти, и (сделка) должна быть восстановлена как можно скорее. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом», — сказал Блинкен, отвечая на вопросы журналистов в госдепартаменте.

Он также выразил уверенность, что у РФ не было ни единого аргумента в пользу решения не соглашаться на продление данной договоренности.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

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