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21:58 (мск), источник: © РИА Новости

США прокомментировали киевский теракт на Крымском мосту

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. США мониторят ситуацию с террористической атакой на Крымский мост, однако Украина сама решает, как вести военные действия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Спецоперация на Украине
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«Относительно моста — это ситуация, которую мы мониторим… конечно, Украине решать, как вести эту войну», — сказал он журналистам.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

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