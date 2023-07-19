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09:37 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Источник: © РИА Новости

«У ООН есть еще три месяца для возможности реализации (меморандума с РФ по вывозу российских зерна и удобрений — ред.), для достижения конкретных результатов», — сказала Захарова.

Она добавила, что Москва вернется к обсуждению темы зерновой сделки, если «будут конкретные результаты» по выполнению меморандума.

Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности.

Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

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