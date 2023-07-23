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10:17 (мск), источник: © РИА Новости

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

ПАРИЖ, 23 июл — РИА Новости. Постпредство РФ при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил в воскресенье РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Источник: © РИА Новости

«Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева. Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечем внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима», — сказал он.

Дипломат отметил, что организация так и не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов.

«К сожалению, мы наблюдаем двойные стандарты в деятельности секретариата ЮНЕСКО, в частности, отсутствие реакции на убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Мы привлекали внимание к этим терактам, говорили об этом на всех возможных в ЮНЕСКО площадках, направляли письма генеральному директору, но реакции не последовало», — сказал Аляутдинов.

Он обратил внимание на то, что на убийство российских журналистов не реагирует не только ЮНЕСКО, но и западные страны.

«Однако эти же страны поставляют Киеву вооружения, от которых погибают корреспонденты… То есть в устах Запада забота о безопасности журналистов — чистое лицемерие. По сути же — это соучастие и спонсорство террористических актов Киева», — сказал постпред.

Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне СВО после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.

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