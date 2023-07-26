Россия будет поставлять пшеницу нуждающимся странам и без зерновой сделки

«USDA в 2023—2024 сельхозгоду ожидает снижение экспортного потенциала Украины по пшенице на 37,5%, до 10,5 миллиона тонн, соответственно, эти 10 миллионов, которые, вполне вероятно, не смогут выйти на мировой рынок после завершения зерновой сделки, мы спокойно заместим — особенно на фоне нашего экспорта в прошлом сезоне и оценок потенциала текущего, учитывая большие переходящие остатки», — сказала Тюрина.
Она напомнила, что пшеница для РФ является ключевой экспортной культурой: ее доля в валовых сборах зерновых в РФ — 68%, в экспорте зерновых и зернобобовых — 86%, а на мировом рынке доля РФ составляет 22%.
Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) — в 55 миллионов тонн. В 2022 году РФ собрала рекордные 157,676 миллиона тонн зерна, в том числе 104,237 миллиона тонн пшеницы, а экспортировала — более 55 миллионов тонн зерна, включая 47 миллионов по пшенице.
Россия на прошлой неделе уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки; ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована. Накануне президент заявил, что РФ после прекращения сделки в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.
Покупателями украинской пшеницы до СВО были Египет, Индонезия, Турция, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Йемен, Ливан, также в этом списке — Саудовская Аравия, Тунис, Израиль, Вьетнам, перечисляет Тюрина, указывая на рост в настоящее время закупок российской пшеницы именно со стороны этих стран. Что касается беднейших государств, добавила она, то поставки шли в Мозамбик, Джибути, в Нигерию, Танзанию, но не в очень больших объемах.
«Хотя все-таки часть беднейших стран являлась целевым рынком для Украины — например, Бангладеш, поставки куда до зерновой сделки составили 800 тысяч тонн, Тунис — 600 тысяч тонн, Эфиопия — 500 тысяч тонн», — сообщила Тюрина. Она также напомнила, что по методике ООН уровень бедности оценивается по отношению ВВП на душу населения: согласно этим расчетам, беднейшими в мире являются 46 стран, среди них 33 находятся на африканском континенте, 12 — в Азии и одна — в Латинской Америке (Гаити).
«Но при этом надо сказать, что мы в ушедшем сезоне уже поставляли значительные объемы в те страны, в которые раньше поставляла зерно Украина», — подчеркнула собеседник агентства. Например, РФ по его итогам увеличила в 5,8 раза поставки пшеницы в Бангладеш, в 4,4 раза — в Кению, в 6,4 раза — в Йемен, в 14 раз, до 408 тысяч тонн — в Тунис.
«То есть мы по сути уже поставляем зерно беднейшим странам, и важно, что наши цены (FOB) ниже тех, которые предлагает Европа: например, за прошлый сезон дисконт составлял 10−15 долларов за тонну. Я считаю, что это наше преимущество, особенно если мы можем предлагать на рынок зерно на фоне экспортной пошлины, которая по сути снизилась почти в три раза», — заключила Тюрина.
Что известно о прекращении зерновой сделкиСделку продлевали три раза, последние два — сроком на 60 дней. При этом Москва указывала, что российская часть сделки, которая не реализовывалась, также должна быть выполнена.