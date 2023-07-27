Россия отвергает дезинформацию США по теме украинских детей

«Обратили внимание на очередные русофобские слушания в Хельсинкской комиссии при Конгрессе США. На этот раз американские законодатели и госчиновники решили “отметиться” по особенно важному сюжету — поддержке украинских детей во время специальной военной операции, — подчеркнули в диппредставительстве РФ. — Решительно отвергаем попытки Вашингтона цинично заработать политические очки на дезинформации, предвзятых оценках и совершенно абсурдных обвинениях в адрес российских властей по указанной теме».
«Наша страна на деле подтверждает приверженность защите детей в условиях вооруженных конфликтов. Продолжает предпринимать усилия по минимизации жертв среди гражданского населения в ходе СВО», — говорится в заявлении.
«Вызывает недоумение замалчивание преступлений Вооруженных сил Украины. С февраля 2022 года территории ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны ВСУ свыше 19 тыс. раз. Погибли более 5 тыс. мирных жителей, включая почти 200 несовершеннолетних. Жестокость киевского режима запредельна. Так, в одной из школ города Лисичанск (ЛНР) украинские неонацисты обустроили настоящую “пыточную” для детей, которых истязали и снимали на видео», — указали в посольстве.
Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия эвакуировала украинских детей из зоны военного конфликта и вернет их обратно, «когда условия будут безопасными».