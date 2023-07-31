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11:59 (мск), источник: © РИА Новости

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 31 июл — РИА Новости. Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, сообщило Генеральное командование ВС Польши в Twitter.

Источник: AFP 2023

Командование опубликовало в Twitter несколько фото солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-белорусской границе.

«Вечерняя прогулка на свежем воздухе — для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — говорится в подписи под фото.

«На границе с Белоруссией по-прежнему опасно. Польские патрули подвергаются нападениям со стороны агрессивных иностранцев. Ежедневно офицеры и солдаты подвергаются агрессии», — написал в Twitter Станислав Жарин, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республика Польша.

Ранее председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы «Вагнера». По его словам, усиление границы будет «очень серьезным». Также польские пограничники утверждают, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.

Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».

Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

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