FT: Байден попросит конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины

«Белый дом попросит конгресс профинансировать вооружения для Тайваня в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины», — пишет издание.
Как отмечается, запрос Белого дома направлен на ускорение поставок оружия Тайваню на фоне якобы растущей угрозы со стороны Пекина.
Согласно данным источников, американское Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия.
В случае принятия Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, отмечает издание.
Ожидается, что Белый дом отправит соответствующий запрос уже в августе.
Financial Times отмечает, что Белый дом отказался комментировать или раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня.
Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов.
В середине июля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова.
По словам Милли, в первую очередь Тайвань нуждается в средствах ПВО и в той технике, которая может наносить удары по морским целям с земли.
Он добавил, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип «одного Китая» и три совместные китайско-американские коммюнике, а также «наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая» и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
Как заявляли в МИД Китая, «факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция». Китай не раз заявлял, что непременно «примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности».