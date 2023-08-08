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08:32 (мск), источник: © РИА Новости

Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили: изгой, заключенный в тюрьме.

Источник: AP 2023

«Зеленский повторит судьбу Саакашвили… Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий. Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», — написал Володин.

Володин напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о вероломном нападении на Южную Осетию. Россия защитила мирных граждан. Он добавил, что с самого начала правления режим Саакашвили был подчеркнуто русофобским, его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных.

«То же самое, что было потом и на Украине», — сказал спикер Госдумы.

Володин отметил, что позже Саакашвили, «оказавшись ненужным Западу», будет осужден у себя на родине. С Украины его депортируют, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии.

«История повторяется, но теперь с Зеленским. На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. Об этом открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше», — добавил Володин.

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