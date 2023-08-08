Дополнительные кости и особый нос: что известно о кошках 8 августа отмечается Международный день кошек.
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Главные новости к вечеру 8 августа
20:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о переговорах США и Китая по Украине в Саудовской Аравии

Представители США и Китая провели в саудовской Джидде отдельную встречу, посвященную урегулированию кризиса на Украине.

Источник: AFP 2023

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, его цитирует гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

«Участие Китая было продуктивным, я не буду разглашать детали встречи, потому что она носила частный характер», — заявил он, отметив, что американскую сторону представлял советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, а китайскую — спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Ранее МИД Китая прокомментировал прошедшие консультации по урегулированию конфликта на Украине в Джидде как помогающие укрепить «международный консенсус».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США предупредили Зеленского о военном перевороте
В Саудовской Аравии заявили о попавшем в тупик Байдене
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия