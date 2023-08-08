20:39 (мск), источник: Lenta.Ru
Стало известно о переговорах США и Китая по Украине в Саудовской Аравии
Представители США и Китая провели в саудовской Джидде отдельную встречу, посвященную урегулированию кризиса на Украине.
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Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, его цитирует гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
«Участие Китая было продуктивным, я не буду разглашать детали встречи, потому что она носила частный характер», — заявил он, отметив, что американскую сторону представлял советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, а китайскую — спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
Ранее МИД Китая прокомментировал прошедшие консультации по урегулированию конфликта на Украине в Джидде как помогающие укрепить «международный консенсус».