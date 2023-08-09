Сербия и Украина обменялись признаниями по Косово

«Если Украина признает независимость Косово, в один день потеряет все, что было у нее в руках, — уровень политического доверия, не говоря уже об отношениях с Сербией. Как после этого она сможет сказать, что придерживается международного права, Устава ООН. Никак. Убежден, что (президент Украины.— “Ъ”) Владимир Зеленский не выбросит этот козырь из рук», — заявил во вторник вечером президент Сербии Александр Вучич в ходе совместного обращения к нации с премьером Аной Брнабич.
Предупреждение Киеву стало реакцией на обнародованное накануне письмо десятка глав парламентских комитетов и более полусотни парламентариев европейских стран и США с призывом к властям Америки, ЕС и Великобритании отказаться от «белградоцентричной политики на Балканах» и поддержать «состоявшуюся демократию» в Приштине. То, что среди подписавших письмо значится глава комитета по внешней политике украинской Рады Александр Мережко, многие в Сербии и за ее пределами расценили как готовность Киева признать независимость Косово. Один из ведущих американских балканистов Эдвард Джозеф даже заявил: «Главный среди подписавших письмо — не из США или ЕС, а с Украины. Поставив подпись под тем, что “Косово — суверенная страна”, глава комитета Рады по внешней политике приблизил Украину к признанию Косово».
Сам Александр Мережко не слишком прояснил ситуацию. Он заявил СМИ, что в украинском парламенте есть ярые сторонники признания Косово, но обсуждение продолжается, поскольку решение непростое и имеет свои плюсы и минусы.
По его словам, большинство стран ЕС, а также ближайшие союзники Украины — США и Великобритания — признали независимость Косово, что говорит в пользу признания. Да и Косово, как сказал украинский парламентарий, «на стороне Украины, ввело санкции против России и пытается нас поддержать», а «Сербия, к сожалению, порой тяготеет к России».
Чуть больше ясности попытался внести украинский посол в Белграде Владимир Толкач. Он заявил: «Позиция Украины принципиальна и стабильна — Украина уважает территориальную целостность Сербии». Вместе с тем посол оговорился, что в украинском обществе звучит все больше голосов за признание независимости Косово, да и ряд депутатов парламента выступают за это.
«Думаю, что президент Зеленский намного мудрее главы внешнеполитического комитета украинского парламента», — отреагировал на заявление Александра Мережко президент Сербии в ходе того же обращения к нации.
А в отношении письма европейских и американских парламентариев Александр Вучич заявил, что оно направлено «не против него лично, а против Сербии».
Тезис президента развила премьер Ана Брнабич. Она назвала послание парламентариев из США и Европы «ярким доказательством, что (премьер Косово.— “Ъ”) Альбин Курти действительно пользуется полной поддержкой и одобрением в (его.— “Ъ”) политике подрыва мира и стабильности на Балканах».
Впрочем, сербские эксперты видят ситуацию иначе. «Очевидно, происходит балансировка давления со стороны Запада, — говорит белградский внешнеполитический комментатор Бошко Якшич.— Одно время был усилен нажим на косовского премьера Альбина Курти из-за его твердолобого отказа сформировать Сообщество сербских муниципалитетов. Сейчас Запад усиливает давление на Белград».
К этому давлению, судя по всему, активно присоединяется и Украина — своими намеками на возможность признания Косово.