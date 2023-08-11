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20:46 (мск), источник: Известия

РФ запросила заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине

РФ запросила открытое заседание Совбеза ООН на 17 августа в связи с поставками западного оружия Украине, сообщил в пятницу, 11 августа, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа», — сообщил Полянский.

Он уточнил, что встреча назначена на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 Мск). Трансляция заседания будет вестись в телеграмм-канале постпредства, добавил первый зампостпреда.

9 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал военным преступлением решение Соединенных Штатов Америки включить в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы. По его словам, США «неуклонно повышают ставки», добиваясь от союзников поставок всё более дальнобойного и смертоносного оружия.

25 июля врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска уже уничтожили около 30% от всей военной техники, которую страны Запада поставили киевскому режиму перед началом контрнаступления ВСУ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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