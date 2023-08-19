Захарова назвала сообщения о готовности США к обмену заключенными спекуляциями

«Подобные спекуляции на тему возможных обменов “сидельцев” между Россией и США регулярно появляются в американских средствах массовой информации. Как мы неоднократно заявляли, происходит это исключительно по внутриполитическим соображениям в Вашингтоне. Видимо, для администрации США важны не человеческие судьбы конкретных людей, а зарабатывание политических очков», — заявила она РИА Новости.
По словам Захаровой, «вместо нагнетания ненужной шумихи посоветовали бы американским властям озаботиться проблемами» и «неудовлетворительным состоянием» пенитенциарной системы самих США, где в местах лишения свободы заключенные подвергаются пыткам, унизительному и жесткому обращению со стороны тюремного персонала, им не оказывается медицинская помощь, не говоря уже об ужасных санитарно-гигиенических условиях содержания и скудном питании".
«В очередной раз призываем американскую сторону в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге исключительно по специальному каналу, определенному президентами России и США в 2021 году», — подчеркнула она, добавив, что «именно благодаря такой “тихой дипломатии”, уже состоялись обмены Константина Ярошенко и Виктора Бута на американских граждан Тревора Рида и Бриттни Грайнер соответственно».
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Он арестован. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.