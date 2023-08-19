Медведев опубликовал картинку с диалогом финнов о России и Ленине

«Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? — Они захватчики и варвары. — Интересно, кто создал независимую Финляндию? — Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — написал Медведев по-фински, приложив картинку двух кричащих мужчин.
Независимость Финляндии от Российской республики была провозглашена 6 декабря 1917 года. 18 (31) декабря 1917-го ее признал Совет народных комиссаров, возглавляемый Лениным.
В прошлый раз, 14 августа, Медведев в своем Telegram-канале опубликовал анекдот, посвященный причинам вступления Финляндии в НАТО. Страна официально вступила в альянс 4 апреля.
«Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? — Нам угрожают русские. — А почему они нам угрожают? — Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал он.
В начале мая финские СМИ сообщили, что Финляндия и США обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве. При этом в случае заключения соглашения американские военные смогут использовать финскую территорию и базы для проведения учений и хранения материалов.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает данную стратегию свидетельством утраты Хельсинки суверенитета.