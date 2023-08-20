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11:07 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели», — написал он.

По словам губернатора, два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска.

«Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», — добавил Голубев.

Минувшей ночью и рано утром киевский режим пытался устроить теракты с использованием БПЛА сразу в нескольких российских регионах. В Курске дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала, там пять человек получили легкие ранения. Еще один беспилотник самолетного типа подавили средствами РЭБ при подлете к Москве. Он потерял управление и потерпел крушение в безлюдной местности в Ступинском районе Подмосковья. Из-за этого в аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничили полеты.

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