ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели», — написал он.
По словам губернатора, два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска.
«Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», — добавил Голубев.
Минувшей ночью и рано утром киевский режим пытался устроить теракты с использованием БПЛА сразу в нескольких российских регионах. В Курске дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала, там пять человек получили легкие ранения. Еще один беспилотник самолетного типа подавили средствами РЭБ при подлете к Москве. Он потерял управление и потерпел крушение в безлюдной местности в Ступинском районе Подмосковья. Из-за этого в аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничили полеты.