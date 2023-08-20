В воскресенье глава киевского режима прибыл в Данию, где встретился с премьер-министром, королевской семьей и представителями парламента. Во время пресс-конференции одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО.
«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», — сказал он.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом «контрнаступа».
По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.