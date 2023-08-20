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21:37 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский заявил, что Киев готов «обменять Белгород на членство в НАТО»

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов «обменять Белгород на членство в НАТО». Видео с этим высказыванием опубликовано в его Telegram-канале.

Источник: Reuters

В воскресенье глава киевского режима прибыл в Данию, где встретился с премьер-министром, королевской семьей и представителями парламента. Во время пресс-конференции одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО.

«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», — сказал он.

Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом «контрнаступа».

По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.

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