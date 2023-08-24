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10:58 (мск), источник: Коммерсантъ

БРИКС объявила о расширении организации

Главы стран БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам 15-го саммита, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. По итогам саммита, члены организации согласовали список стран, которые будут приглашены в клуб. Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ станут полноформатными членами БРИКС с 1 июня 2024 года.

Источник: Reuters

«Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС», — заявил Рамафоса в ходе выступления на саммите. Президент России Владимир Путин поздравил организацию с расширением, хотя отметил, что согласовать итоговую декларацию было непросто. В ходе своего выступления он заявил, что «мы будем продолжать то дело, которое мы начали — будем расширять влияние БРИКС в мире».

Накануне глава МИД ЮАР Наледи Пандор рассказала, что на саммите приняли документ, в котором описываются параметры расширения содружества. О том, что новыми членами клуба станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ писал портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.

Всего заявки на вступление в организацию подавали 23 государства. Ранее Bloomberg писал, что Индия и Бразилия выступали против расширения организации. Однако на саммите инициативу о расширении БРИКС публично поддержал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22—24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, а Владимир Путин выступал по видеосвязи. В столицу ЮАР он не поехал из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест.

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