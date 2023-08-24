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13:32 (мск), источник: Ведомости

Страны БРИКС выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине

Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине посредством диалога и дипломатии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на декларацию, принятую по итогам саммита в ЮАР.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Авторы декларации напомнили о национальных позициях в отношении конфликта в Украине, которые озвучивались на различных форумах, включая Совет безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН. Государства — участники БРИКС отметили предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта, «включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру».

Итоговая декларация XV саммита БРИКС получила название «Йоханнесбург-2». Она охватывает самые разные вопросы, по которым вели переговоры в течение года. Полноценными членами БРИКС пригласили стать Аргентинскую республику, Арабскую республику Египет, Федеральную демократическую республику Эфиопию, Исламскую республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские эмираты. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г.

Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Владимир Путин участвовал по саммите по видеосвязи, очно Россию на мероприятии представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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