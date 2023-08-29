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13:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Киев хочет верить, что Запад поддерживает уничтожение всего российского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ее союзники поддерживают удары «по всему российскому — например, в Крыму». По мнению Пескова, Киев «хочет верить в это», но страны Запада опасаются последствий.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Представитель Кремля убежден, что в связи с этим возникает «столкновение точек зрения», и Россия «очень внимательно за этим наблюдает». «(Украинские власти.— “Ъ”) хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности», — сказал он во время пресс-колла.

Вчера, 28 августа, Минобороны России заявило об уничтожении над акваторией Черного моря у побережья Крыма украинской крылатой ракеты. Украинский президент Владимир Зеленский в тот же день сказал, что переносить бои на территорию России не следует, поскольку тогда высок риск, что Украина «останется одна». По данным The Wall Street Journal, переговоры по гарантиям безопасности Украине растянутся на 2024 год.

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Лаура Кеффер

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