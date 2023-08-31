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18:55 (мск), источник: Аргументы и факты

МО РФ: Киев пытался дискредитировать ВС РФ при ротации инспекторов МАГАТЭ

Несмотря на объявленный режим прекращения огня ВСУ попытались дискредитировать армию России.

Спецоперация на Украине
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Вооруженные силы России защитили и обезопасили во время очередной ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, несмотря на попытку ВСУ дискредитировать армию РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Прибытие наблюдателей было обговорено заранее, в это время в радиусе одного километра от назначеного для перехода наблюдателей места — у моста в населенном пункте Васильевка — был по обоюдному договору приостановлен огонь, но украинская сторона применила на пути инспекторов имитирующие взрыв боеприпасов средства.

«Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию», — сообщили в Минобороны России.

Эксперты регулярно посещают Запорожскую АЭС, начиная с 1 сентября 2022 года. В задачи миссии входит оценка состояния атомной электростанции.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала группу украинских диверсантов-террористов в Брянской области. Пятеро человек были задержаны, двое — ликвидированы. При себе у них были автоматы и взрывные устройства.

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